Ministri i financave të Spanjës "kërcënon" Ronaldon: Të arrestojmë

Shtuar më 14/07/2018, ora 12:25

Cristiano Ronaldo tashmë është lojtar i Juventus dhe të hënën pritet që të bëhet edhe prezantimi përfundmitar i tij.Shumë gazeta po hulumtojnë për shkaqet e largimit të Ronaldos dhe një nga arsyet kryesore mendohet të jetë çështja financiare që ka pasur në Spanjë.Nga njëra ana paga e pakënaqshme që merrte te Real Madrid dhe nga ana tjetër ishin problemet finaciare me taksat e shtetit Spanjoll. Ronaldo ka bërë në një betejë të gjatë me thesarin spanjoll me problemet për taksa, edhe pse ata kanë arritur një marrëveshje në qershor për këtë gjë, Jose Maria Mollinedo, sekretar gjeneral në GESTHA, ka theksuar se transferi i tij në Serie A nuk ndryshon asgjë nga situata e Ronaldos, Ronaldo ka nënshkruar me Juventusin por kjo nuk do të ndryshojë problemet e tij me thesarin, madje edhe në Itali nëse në aktivizojmë akuzën ai do të arrestohet”, ka shpjeguar ai në një intervistë.“Avokatët e tij do të vazhdojnë ta mbrojnë në gjykatën spanjolle. Për këtë ka edhe një Gjykatë Europeane të Drejtësisë për çdo rast”.“Po ashtu është bërë e qartë për ish sulmuesin e Manchester United që datën që do të nënshkruarn me kampionët e Italisë ai duhet ta theksojë këtë rast për pagesën e taksave që ka bërë si një banorë që nuk është i Spanjës”. /albeu.com/