Ministri portugez tregon nëse do të ketë tifoz për ndeshjet e Champions

Shtuar më 30/06/2020, ora 13:22

Opinioni futbollistik shpresonte se në përfundimin e Champions League që do të zhvillohet në Portugali do të kishte tifozë të pranishëm në tribuna , mirëpo një gjë e tillë nuk do të ndodhë.Në Portugali situata me pandeminë është më e mirë në krahasim me vendet e tjera, mirëpo autoritetet portugeze nuk dëshirojnë të rrezikojnë.Sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë në Portugali , Antonio Laserda Sales ka deklaruar:"Duke e parë situatën aktuale me epidemiologjinë, nuk ka aspak gjasa që të ketë tifoz në tribuna ." League pritet të rifillojë me 7 gusht dhe të përfundojë me 23 gusht