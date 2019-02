Mino Raiola mund të bllokojë transferimin e de Ligt te Barcelona

Shtuar më 05/02/2019, ora 18:00

Pas kalimit të Frenkie de Jong është folur shumë edhe holandezi tjetër, Matthijs de Ligt do ta ndjek rrugën e tij.Por sot El Mundo Dportivo shkruan se po vështirësohet arritja e marrëveshjes me Ajaxin për mbrojtësin e talentuar. Raiola është pengesa kryesore për të arritur te de Ligt ”, thuhet në artikullin e publikuar nga gazeta e afërt me klubin katalanas.Menaxheri njohur mësohet se kusht paraprak ka komisionin prej 10 milionë eurove për të transferimin e talentit holandez.Drejtuesit e Barcelonës e konsiderojnë si kërkesë banale dhe jashtë logjikës së transferimit. /albeu.com/