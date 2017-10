Domenica sera tutta la città scenderà in campo per la partita più importante, il #DerbyMilano. In Curva Sud, in società, nello staff e soprattutto nei nostri giocatori, voglio vedere gli occhi della tigre! #ForzaMilan! #weareacmilan 🔴⚫️ All the city is ready for the most important match on Sunday evening: #DerbyMilano. I want you all to have the eye of the tiger: the Curva Sud, the management, the staff and especially the players! #ForzaMilan! #weareacmilan 🔴⚫️

