Mirabelli: Ronaldo do të kishte zgjedhur Milanin para Juventusit

Shtuar më 29/11/2018, ora 18:45

Ish-drejtori sportiv i Milanit , Massimiliano Mirabelli , pretendon se Cristiano Ronaldo do t’i kishte zgjedhur kuqezinjtë, nëse transferimi i tij nuk do të ishte bllokuar për shkak të problemeve financiare që kishin ish-pronarët e klubit.“Kishim biseduar për këtë gjë me agjentin e tij, Jorge Mendes. E dinim se mund të kishte probleme me Real Madridin dhe Ronaldon. Ne bëmë gjithçka që kishim mundësi ”, ka thënë Mirabelli “Por, pastaj pronari kinez Li Yonghong e bllokoi marrëveshjen për transferimin e tij për shkak të problemeve financiare. Me pronarët aktual, Cristiano Ronaldo të ishte lojtar i Milanit ”.“Ne erdhëm në prill të vitit 2017 dhe e përfunduam një sezon të komplikuar. Montella kishte punuar mirë. Sipas mendimin tim, ai e meritoni edhe një mundësi tjetër. Është e lehtë të themi tani se ishte gabim, por në atë pikë ai e meritonte të qëndronte në pozitën e trajnerit”, shtoi Mirabelli “Unë isha krenar që e bëra zgjedhjen për ta emëruar Gattuson për shkak të profesionalizmit të tij, seriozitetit të tij dhe dashurisë me të cilën punojnë ai dhe stafi i tij. Ne e dëgjuam Conten, folëm drejtpërdrejtë me të, por asgjë nuk ndodhi pas asaj bisede”, përfundoi Mirabelli