Barça në hall: "Mirëdita jam Santos, më jep ca para nga 222 milionshi i ish lojtarit tonë"

Shtuar më 06/08/2017, ora 15:26

Neymar ende nuk e ka bërë debutimin e tij në Paris Saint-Germain, por tashmë transferimi i tij po shkakton drejt një trazirë në Brazil.Kjo pasi Santos thuhet se kërkon një përqindje të tarifës së transferimit prej 222 milionë eurosh. Jo vetëm që ata janë duke kërkuar pesë për qind të shumës, e cila do të ishte 8.9 milion euro, por ata po kërkojnë edhe 4.5 milion euro për mungesën e supozuar të një klauzole të kontratës e cila kërkoi dy ndeshje miqësore që do të luhen në mes katalanasve dhe sao-palos. Një nga këto ishte luajtur në formatin e ndeshjes Gamper 2013, por tjetri nuk ka qenë dhe Santos , sipas këtij raporti të Globoesporte, ka thënë se ka dërguar një letër në Camp Nou për këtë çështje, pa marrë përgjigje, përcjell Albeu.com.Nga pikëpamja e Barcelonës, ata besojnë se pesë përqinshi i caktuar nga FIFA për kompensimin e zhvillimit duhet të paguhet vetëm në rastin e një transferimi, i cili nuk është i aplikueshëm që kur PSG i dha Neymarit paratë për të blerë klauzolën e tij."Neymar u bë një Agjenti i lirë dhe pastaj një ekip tjetër erdhi dhe e nënshkroi atë, "është mendimi i klubit katalanas. Sa i përket pagesës potenciale që duhet bërë për mungesën e një miqësie të dytë, kjo është një temë që duhet studiuar më tej para se Barcelona të dijë me siguri se ato janë të qarta. /albeu.com/