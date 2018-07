Mirel Josa: Duhet ta kishim përfunduar ndeshjen më herët

Shtuar më 19/07/2018, ora 23:15

Prishtina u eliminua nga raundi i parë i Europa Leagues teksa u mposht me penallti, pasi koha e rregullt në të dyja takimet përfundoi 0-0.U gjuajtën plotë 16 penallti, nga ku 5 herë shënuan maltezët e Fola Esh dhe 4 herë skuadra e Prishtinës. Një eliminim dramatik që djeg shumë.Pas ndeshjes, trajneri i kryeqytetasve, Mirel Josa , u shpreh i kënaqur me atë ç’ka tregoi skuadra e tij, gjithsesi nuk e fsheh që eliminimi i sotëm ishte fatal për bardheblutë.“Duhet të kishim përfunduar ndeshjen më herët. U mbrojtëm deri diku mirë, nuk mund të bëjmë asgjë. Jam i kënaqur në përgjithësi nga loja dhe përpjekja që bëri skuadra për 120 minuta. Patëm disiplinë në lojën tonë. Jam i mërzitur sepse klubi do të kishte vazhdimësi nëse kalonim më tej. Tashmë do të vazhdojmë synimin tonë që është kampionati”, deklaroi Josa . /albeu.com/