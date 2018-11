Moderatori i njohur zbulon skuadrën e tij të zemrës

Shtuar më 25/11/2018, ora 17:30

Përtej personazheve të ftuar në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në emisionin “E diela shqiptare, të cilët përcjellin histori nga më të ndryshmet, moderatori Gjebrea nuk nguron të na tregojë edhe ndonjë detaj nga jeta e tij.Meqenëse sot një prej protagonistëve ishte tifoz me Partizanin Gjebrea tha se edhe ai që i vogël ka qenë me Partizanin , por motra e tij u martua me një tifoz të Dinamos.“Unë do ta mbyll me një thirrje, forca Tirona. Që ta dini ju dhe unë jam një tifoz i Partizanit edhe pse motrën ma mori një dinamovit, kështu që mu fut Dinamo në shtëpi, pastaj miq nga Tirana. Si përfundim u bëra me Kombëtaren, me atë jemi të gjithë”, u shpreh Ardit Gjebra.