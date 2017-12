Modriç flet për urinë që ka ekipi dhe ai para El Clasicos

Shtuar më 19/12/2017, ora 15:54

Luka Modric ka dhënë një intervistë për ‘Codere Apuestas’ në të cilën ka analizuar kohën e tij në Real Madrid dhe El Clasicon e së shtunës.Çelësi i El Clasicos : ”Bashkimi dhe mënyra se si do ta kuptojmë lojën dhe të luajmë si ekip. Eshtë e rëndësishme të jemi së bashku dhe të mos i lejojmë shumë hapësira Barcelonës, sepse kanë lojtarë që mund të na ndëshkojnë.”Si është Madridi para ndeshjes: ”Jemi në një formë të mirë dhe të lumutur që kjo ndeshje e madhe na pret para krishtëlindjeve. Jemi të gatshëm dhe me vullnet të madh për të bërë një ndeshje të madhe. Shpresojmë që ne të fitojmë dhe ti afrohemi kreut të tabelës.”Objektivat e sezonit:”Jemi në La Liga dhe do të japim gjithcka që të rikthehemi, gjithashtu jemi në Champions League dhe në Copa del Rey.”Të uritur për fitore: ”Nuk është e vështirë për mua, karakteri im është i tillë dhe gjithmonë kërkon më shumë. Edhe nëse jam i kënaqur me atë që kam fituar, gjithmonë do të kërkoj më shumë. Derisa kjo të zgjat, duhet ta gëzosh.”Momenti më i mirë në Madrid: ”Prisja më shumë për La Decima dhe tashmë e kam marrë atë, gjithashtu edhe titujt tjerë që erdhën pas saj janë të bukur dhe të paharruar.”