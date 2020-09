Modric shkon në stërvitje me makinë luksoze, çmimi është marramendës (VIDEO)

Shtuar më 06/09/2020, ora 18:11

Luka Modric ka arritur në qendrën stërvitore në Valdebebas me një Bentley GT vlera e të cilit është 200.000€.Ai nuk luajti me Kroacinë në ndeshjet e shtatorit, në mënyrë që të përgatitet sa më mirë për sezonin e ardhshëm pasi për të, do të jetë i fundit me fanellën e Real Madridit, ndoshta edhe në karrierë.