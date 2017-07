Monaco merr furnizim për merkaton e sezonit të ardhshëm

Shtuar më 27/07/2017, ora 11:29

Askush nuk mund ta besojë se Monaco e merr një lojtarë të ri për ta mbajtur për gjatë. Monaco sot zbuloi blerjet e pesë lojtarëve të rinj të cilët do të jenë pjesë e ekipit të parë të kampionive të ligës franceze. Lojtarët janë Diego Benaglio, Jordi Mboula Meite dhe Tielemans, përcjell Albeu.com.Futbollistët ishin njoftuar disa ditë më parë për nënshkrimet me to, por sot klubi ka bërë një prezantim të përbashkët të të pestve njëherësh. /albeu.com/