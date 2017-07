Monaco bën presion: Do të denoncohet tek FIFA çdo klub që kërkon Mbappen

Shtuar më 20/07/2017, ora 17:58

Monako ka kërcënuar se do të raportojë çdo klub në FIFA që tenton qasjen Kylian Mbappe.Francezi ka qenë i lidhur me një lëvizje me shuma të mëdha parash ndaj Real Madridit , Manchester City dhe Arsenal. Francezët i tremben faktit se klubet e tjera me në krye Realin e Madridit do të bindin lojtarin për tu transferuar dhe për të lënë Monacon, përcjell Albeu.com.Shitja e detyrueshme e lojtarit do ti ulte vlerën 18-vjeçarit. Vlerë e cila mendohet se i kalion 120 milionë euro. Nga ana tjetër Monaco nuk dëshiron që ndonjë klub ta kontaktojë lojtarin pa marrë miratimin e Monacps. Gjë që e kanë bërë të gjitha klubet e interesuara me në krye Arsen Wenger i cili udhëtoi personalisht 12 milje për të folur me lojtarin . /albeu.com/