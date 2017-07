Montela jep konferenën e parë pas shndërimit kolosal të Milanit

Shtuar më 15/07/2017, ora 12:33

Trajneri i Rossonerëve nga Kina flet në konferencën për shtyp duke përmendur dhe lojtarin më të ri të shtuar me grupin në stërvitje, Bonnuci."Është një lojtar i nivelit ndërkombëtar, ai është në të njëjtin nivel teknik me Ramos është objektivi më i mirë në botë për mua kjo është një ëndërr e të qenit në gjendje për ta trajnuar , dhe falënderoj Mirabelli dhe Fassone. Kapiten? Në mendjen time ka më shumë kapitenët, unë do të diskutoj me të gjithë për këtë çështje ". tha italiani për prurjen e fundit në seancën stërvitore, përcjell Albeu.com.Montella nuk kursen as lëvdata për punën s pronarëve të rinj të Milanit : "Ata janë duke bërë një punë të mrekullueshme. Unë sinqerisht nuk e ndjej presionin e madh. Për mua është më e lehtë për të trajnuar lojtarë të fortë, është e vërtetë, ne kemi ndryshuar shumë duke zgjedhur lojtarët cilësorë." përfundoi konferencën e tij të parë Montela , pas shndërrimit të Milanit . /albeu.com/