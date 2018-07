Montolivo nervozohet me Gattuson, gati divroci me Milanin

Shtuar më 23/07/2018, ora 20:30

Ricardo Montolivo u la jashtë për zgjedhje teknike nga turneu amerikan. Mesfushori është acaruar keqazi me klubin, pasi ky përjashtim ka shije dëbimi.Pas 158 ndeshjes me fanellën kuqezi, lojtari pret një shpjegim, por jo vetëm që nuk ka marrë shkaqet e mosgrumbullimit, por edhe lajmin ia ka dhënë menaxheri i skuadrës.Milani i ri nuk e parashikon 33- vjeçarin në organikë, teksa plani i drejtuesve mësohet të jetë një prishje e parakohshme e kontratës. Në situata të tilla nervozizmi nuk sjell asgjë pozitive dhe ish-kapiteni e di.Raportohet se kanë nisur kontaktet e para mes tij dhe klubit, me Montolivon që mund t’i bashkohet Bolognas, ku e pret trajneri Filipo Inzagi. /albeu.com/