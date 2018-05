Morata arrin marrëveshjen me Juventusin ?

Shtuar më 07/05/2018, ora 17:20

Sulmuesi i Chelseat, Alvaro Morata raportohet se ka rënë dakord për një kthim të mundshëm në Juventus.Sipas Rai Sport, marrëveshja është arritur mes Juventusit dhe Moratës, me spanjollin që është gati për t'u ribashkuar me Bianconerët.Ish sulmuesi i Real Madrid aktualisht fiton 9 milionë euro në sezon tek Chelsea , ndërsa lojtari më i paguar i Zonjës së Vjetër është Gonzalo Higuain me 7.5 milionë euro Chelsea mund të kërkojë 66 milionë euro për 25-vjeçarin, ku në verën e vitit 2017 Blutë e Londrës shpenzuan 75 milionë euro për të blerë kartonin e tij. /albeu.com/