Morata flet për herë të parë pas largimit

Shtuar më 19/07/2017, ora 22:47

Sulmuesi spanjoll, Alvaro Morata është larguar pas vetëm një sezon në Real Madrid , për të kaluar në Chelsea Morata ishte kthyer në Real pas dy viteve të kaluar në Juventus, por tashmë mendon se nuk do të kthehet më kurrë në Santiago Bernabeu. Chelsea ? Jam shumë i lumtur. Nesër do të jem në Chelsea , skuadër e cila gjithmonë më ka dashur”, tha fillimisht Morata për Marcan.Pastaj ai ka folur edhe për një kthim të mundshëm në Madrid “Nuk mendoj se do të kthehem më në Real Madrid ”. /albeu.com/