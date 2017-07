Morata mbërrin në Londër, shpjegon arsyet pse zgjodhi Chelsean

Shtuar më 20/07/2017, ora 14:10

Alvaro Morata ka zbarkuar në Londër. Spanjolli po i drejtohet Stamford Bridges për të kryer vizita mjekësore.Teksa u përball me gazetarët ai u pyet se përse hoqi zgjodhi mes shumë ekipeve Chelsea , ai u përgjigj: "Është klubi më i mirë," tha ai për Sky Sports Neës kur u pyet se pse ai zgjodhi Chelsea . "Conte është një nga trajnerët më të mirë në botës dhe jam shumë i lumtur të punoj me Antonio. Nuk e di se sa afër isha që të bashkohesha me Manchester United, por gjëja më e rëndësishme është që unë jam këtu për të luajtur për Chelsea dhe unë jam këtu për të bërë vizitat mjeksore dhe mendoj se gjithçka është në rregull. Është një nga ligat më të mira të botës dhe jam shumë i lumtur që jam këtu . Unë flas me Azpilicueta dhe më ka thënë se gjithçka është në rregull", përcjell Albeu.com.Mesa duket spanjolli do ta harrojë shumë shpejt Realin e Madridit pasi ditën e djeshme tha që me padurim pret të kryej vizitat mjeksore dhe për tu bërë pjesë e Chelseat. /albeu.com/