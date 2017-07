Morata shprehet entuziast për të punuar me Conten

Shtuar më 25/07/2017, ora 12:14

Álvaro Morata , ka thënë në faqen zyrtare Chelsea se ndihet shumë i motivuar për të punuar me Antonio Conte."E dija për disa kohësh se ai donte për të nënshkruar me mua dhe unë për fat të mirë i jam bashkuar më në fund. Doja të punoja me këtë trajner dhe tani unë mund ta bëj. Unë e njoh punën e tij dhe grupin e tij të bashkëpunëtorëve. Unë e di se me të dominon taktika shumë mirë dhe unë e di se si unë mund të përshtatet në sistemin e tij ". përfundoi mister 80 milionshi, përcjell Albeu.com.Alvaro Morata do ta ketë mundësinë e parë për të treguar veten ditën e sotme kur do të përballet me Bayern Muncih. /albeu.com/