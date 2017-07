Morata zbulon se kush e bindi që ti bashkohet Chelseat

Shtuar më 20/07/2017, ora 14:32

24-vjeçari u ul në aeroportin e Heathroë. Para se të kryejë vizitat mjeksore të tij me blut ai shpjegoi se Cesar bindi atë për të shkëmbyer nga Madridi për në Londër.Alvaro Morata ka zbuluar se Cesar Azpilicueta e ka bindur atë të bashkohet me Chelsean pasi sulmuesi i Real Madridit mbyllet në një lëvizje prej 67 milionë paund, përcjell Albeu.com."Unë flas me Azpilicueta dhe më ka thënë se gjithçka është në rregull. Ai më bindi për tu bashkuar me Chelsea dhe raporti që un kam me Conten", tha 24-vjeçari spanjoll Alvaro Morata . /albeu.com/