Mourinho: Chelsea vështirë të mundet pasi ka një mbrojtje të mirë

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 09:08

Jose Mourinho ka folur për ndeshjen e madhe mes Manchester United dhe Chelsea , ku ka deklaruar se Manchester United do e ketë të vështirë të mundë Chelsea pasi kjo skuadër ka një mbrojtje të mirë."Më duhet të jemi sinqertë dhe të them se është shumë e vështirë.Kjo nuk është vetëm dallimi në pikë, është edhe filozofia e Chelsea . Ata mjaftojnë të shënojnë një gol dhe e kanë lojën e fituar. Atyre nuk u intereson se çfarë thonë njerëzit, mjafton që të fitojnë”, tha ai për Sky Sports kur u pyet nëse United ka shance të fitojë titullin.Ekipi i Antonio Contes është +6 pikë në krye të tabelës pas 17 ndeshjesh, dhe +13 nga United , dhe ka arritur të fitoi 11 ndeshjet e fundit duke pësuar vetëm 2 gola.Katër nga gjashtë fitoret e fundit kanë ardhur me rezultatin 1-0. /albeu.com/