Mourinho dhe Conte zgjedhin rrugën e paqes, nuk thumbojnë njëri-tjetrin para derbit

Shtuar më 24/02/2018, ora 13:04

Nuk ka shkëndija në konferencat për shtyp para ndeshjes Manchester United - Chelsea, por as edhe një shtrëngim dore mes Jose Mourinhos dhe Antonio Contes. Pavarësisht se dy trajnerët u përfshinë në një shkëmbim polemikash e akuzash të forta, të dy tani para sfidës së kësaj të diele në Old Trafford, nuk zgjodhën të hidhnin akoma më shumë shkëndija. I pari që u shpreh ishte Mourinho."Nuk dua të flas për këtë histori, skam ndër mend të them asgjë. Nuk është kjo çështja. Chelsea ka një trajner të shkëlqyer, një skuadër fantastike, dhe kjo është ajo që vlen për mua. Edhe me drejtuesit kam raporte të shkëlqyera, e po ashtu edhe me pjesën më të madhe të lojtarëve. Për sa i përket së kaluarës . tanimë u bënë dy vjen që nga lamtumira ime ndaj Chelseat dhe koha që kalon largon tensionin, por kujtimet e mira mbeten” tha teknik Antonio Conte nga ana e tij, ishte disi më lakonik në komentet që dha që nga salla e konferencave në qendrën tenike të Cobham.“Ajo që ka ndodhur i përket së kaluarës , ne të dy e kemi thënë fjalën tonë, dhe tani nuk jam i interesuar të them ndonjë gjë tjetër për këtë cështje. Shtrëngimi i duarve me Mourinho-n?. Nuk është diçka që më intereson” tha tekniku italian. /albeu.com/