Mourinho dhe Guardiola sherr për një juventin

Shtuar më 27/12/2016, ora 13:05

Juventus ka blinduar disa nga yjet e saj me kontrata të reja. Fillimisht ishte Bonucci më pas Dybala, ndërkohë që ylli i vetëm që nuk ka nënshkruar marrëveshje të re është Alex Sandro.Bardhezinjtë duhet të kenë kujdes pasi Manchester City dhe Manchester United janë prej kohësh të interesuar për mbrojtësin brazilian."Calciomercato" shkruan se në merkaton e verës do të kemi një duel në merkato mes Pep Guardiolë dhe Jose Mourinho City , faktikisht, u përpoq të blinte brazilianin që në verën e vitit të kaluar, kur ai luante te Porto, por "Zonja" u tregua më e shkathët duke paguar plotë 26 milionë euro.Tashmë duhet 36 milionë për ta blerë, por vështirë se Juventusi nuk do t'i rinovojë kontratën një prej futbollistëve më të mirë të këtij sezoni./albeu.com/