Mourinho: Do isha i lumtur nëse United do i fitonte këta tituj

Shtuar më 25/04/2017, ora 21:13

Jose Mourinho do të ishte shumë i lumtur nëse Manchester United do të fitonte Europa Leaguen dhe do të luante në Superkupën e Evropës Nëse ne fitojmë Europa League dhe luajmë në Superkupën e Evropës kundër fituesit të Ligës së Kampionëve, atëherë do të ishte e jashtëzakonshme”, tha Mourinho gjatë konferencës për media.Kujtojmë se United është në gjysmëfinale të Europa League, ku do të luaj ndaj skuadrës spanjolle, Celta Vigo. /albeu.com/