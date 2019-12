Mourinho dorëzohet përballë Manchester United, Tottenham regjistron humbjen e parë me portugezin në stol (VIDEO)

Shtuar më 04/12/2019, ora 22:32

Kryendeshja mes Manchester United dhe Tottenhem përfundoi me fitoren e “djajve të kuq” në shifrat 2-1.Dy golat e Marcus Rashford e bënë të pavlefshëm finalizimin e Dele Alli në pjesën e parë. Me këtë sukses United i shkakton humbjen e parë Jose Mourinhos në stolin e Londinezëve. United shkon në vendin e gjashtë me 21 pikë, ndërsa në thyhet Tottenhemi pas dy fitoresh, dhe mbetet në vendin e tetë me 20 pikë.