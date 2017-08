Mourinho e konfirmon: Bisedimet për rikthimin e Ibras kanë avancuar

Shtuar më 11/08/2017, ora 17:46

Jose Mourinho e ka konfirmuar se Manchester United është në bisedime me Zlatan Ibrahimoviç për një nënshkrimin për pjesën e dytë të sezonit të ri.35-vjeçari shënoi 28 gola në sezonin e tij debutues në Old Trafford para se të pësonte një dëmtim në gjurin në ndeshjen e kthyese të Ligës së Evropës ndaj Anderlecht në prill të vitit të kaluar.Ibrahimoviç u lirua në fund të kontratës së tij njëvjeçare, por veterani është duke u rehabilituar në United përpara rikthimit të tij të pritshëm në fushë nga fundi i vitit kalendarik, përcjell Albeu.com. Mourinho tha gjatë sezonit se një marrëveshje se kishte një mundësi dhe konfirmoi përpara ndeshjes së Premier League kundër West Hamit se bisedimet janë në proces për ta rikthyer bishën në Old Trafford. /albeu.com/