Mourinho jep lajme të këqija për tifozët, Baily mungon tërë sezonin

Shtuar më 15/12/2017, ora 21:12

Jose Mourinho ka dhënë një lajm shumë të keq për tifozët e Manchester Unitedit në lidhje me ish-mbrojtin e Villarrealit.Eric Baily do të operohet dhe do të mungojë edhe për të paktën dy ose tre muaj të tjerë, pasoj i një lëndimi.Këtë e ka konfirmuar trajneri portugez, Jose Mouronho, i cili të paktën përjashtoi se ai do të mungojë për tërë sezonin.“Do të operohet , vendim është marrë. Nuk po them se do të mungojë për tërë sezonin, por do të jetë jashtë së paku dy apo tre muaj”, tha Mouinho gjatë konferencës për media. /albeu.com/