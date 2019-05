Mourinho ka një përgjigje për Juventusin

Shtuar më 22/05/2019, ora 18:05

Jose Mourinho e ka refuzuar mundësinë për ta marrë drejtimin e Juventusit për shkak të së kaluarës së tij me Interin Sipas të përditshmes spanjolle "AS", Cristiano Ronaldo i kishte propozuar bordit të Juves ta emërojë Mourinhon zëvendësues të Massimiliano Allegrit.Dyshja portugeze punoi së bashku në Real Madridi nga viti 2010 deri më 2013, dhe Ronaldo e kishte shprehur besimin e tij para drejtuesve të kampionit italian se ardhja e Mourinhos do t’iu ndihmonte bardhezinjve ta fitojnë Ligën e Kampionëve.Megjithatë, gazeta spanjolle shkruan se Mourinho nuk është i gatshëm t’i prishë raportet me Interin Sot janë bërë saktësisht nëntë vjet nga dita kur Mourinho i udhëhoqi zikaltrit drejt triumfit në Ligën e Kampionëve me çka edhe e kompletoi tripletën historike. /albeu.com/