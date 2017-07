Mourinho kalon Juventusin në garën për serbin

Shtuar më 26/07/2017, ora 15:28

Sky në Itali thonë se Manchester United është favoriti për të nënshkruar me Nemanja Matic të Chelseat.Juventusi ndërpreu ndjekjen e tij duke u fokusuar tek Blaise Matuidi i PSG. Matic nuk është në turneun e para sezonit me klubin dhe mund pas ardhjes së Tiemoue Bakayoko edhe nëse ai do të qendrojë, minutazhin do ta ketë të reduktuar, përcjell Albeu.com. Mourinho e pëlqën lojtarin por nga na tjetër Chelsea nuk dëshiron ta japër tek një rival, nëse Juventus insiston atëherë italianët do të jenë pronarët e rinj të tij por nëse Manchester mbetet i vetëm atëhere do të duhet të paguajë 50 milionë paund. /albeu.com/