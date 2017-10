Mourinho kontakton Juventusin për çmimin e Dybalas

Shtuar më 08/10/2017, ora 12:12

Gjiganti anglez, Manchester Unitedi i është afruar Juventusit duke e pyetur për çmimin e yllit të tyre, Paulo Dybala , i cili është i pëlqyeri i trajneri Jose Mourinho . Sulmuesi argjentinas ka dalë si një nga emrat më të nxehtë në tregun e transferimeve, pavarësisht se ka nënshkruar kushtet e reja me Juventusit në fillim të këtij viti.Sipas gazetës italiane Tuttosport, trajneri i Unitedit, Jose Mourinho është një tifoz i madh i Dybalas dhe dëshiron ta ketë në radhët e veta. Gazeta italiane gjithashtu thekson se ka pasur ndërmjetësues nga Djajtë e Kuq të kërkojë nga Juventusi që ta përmendin çmimin e tyre për argjentinasin. Dybala është lojtari kryesor i Juventusit në këtë sezonPresidenti i Real Madridit, Florentino Perez është gjithashtu një admirues i Dybalas , megjithëse ka hezituar të thyejë sulmin e tij ‘BBC’, të përbërë nga Karim Benzema, Gareth Bale dhe Cristiano Ronaldos. Dybala e ka bërë të qartë se nuk do të largohet nga Zonja e Vjetër për t’u ulur në stol në një rival evropian, pasi edhe gjiganti italian hyn në mesin e skuadrave të mëdha evropiane. Nga ana e tyre, Juventusi është i bindur se ata nuk janë nën presion për të shitur, pasi kanë refuzuar një ofertë 160 milionë euro nga një klub i paidentifikuar këtë verë.Sipas medieve italiane mendohet se Barcelona ishte skuadra që kishte ofruar këtë shumë para për yllin argjentinas, i cili është shok në kombëtare me Lionel Messin. /albeu.com/