Mourinho "pajtohet" me Pogban pas Botërorit

Shtuar më 19/07/2018, ora 15:35

Jose Mourinho duke se është "pajtuar" me Paul Pogban pas mosvarrveshjeve që kanë pasur sezonin e kaluar te klubi i Manchester United Madje Mourinho e ka lavdëruar Pogban për paraqitjen që ka bërë në Botëror.Ky i fundit është shpallur kampion bote me Francën pas fitores në finale kundër Kroacisë me rezultat 4-2, ku futbollisti shënoi golin e tretë për kombëtaren.“Ai duhet ta kupton pse ishte shumë i mirë me Francën " ka thënë Mourinho “Fitimi i Kupës së Botës mund të nënkuptojë vetëm një gjë pozitive. Ai është i pabesueshëm, shumë lojtarë nuk kanë pasur mundësi të fitojnë ose të ndihmojnë ekipin e tyre mjaftueshëm, por Paul arriti të bëhet kampion, fantastike”, tha me pas trajneri i Manchester United . /albeu.com/