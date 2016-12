Mourinho parashikon pozicionin që do ta mbyll United kampionatin

Shtuar më 22/12/2016, ora 10:50

Jose Mourinho ka folur për aventurën në ekipin e tij Manchester United . Tekniku portugez u shpreh që skuadra e tij mund të përfundojë sezonin më lart se sa vendi Pas 17 javësh në Premierligë ekipi nga Old Traffrod gjendet në vendin e gjashtë me 30 pikë të grumbulluara, 13 më pak se Chelsea, dhe shtatë më pak sesa Liverpooli që gjendet në vendin e dytë.“Le të shohim se ku mund të shkojmë në fund, unë nuk dua të them në vendin e katërt , sepse unë mendoj se ne mund të bëjmë më mirë se vendi katërt ”, ka deklaruar “Special One”.