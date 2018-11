Muça: Tirana ka lojtarë skarco

Shtuar më 25/11/2018, ora 23:30

Ish-trajneri Shkëlqim Muça është i ftuar në emisionin “Rubrika Sportive” ku analizoi përballjet e javës së 14-të të Kategorisë Superiore. Sipas Muçës Flamurtari ka shumë luhatje për të qenë ekip i frikshëm. 58-vjeçari u shpreh tepër pesimist për lojtarë t e Tiranës. Ai nuk ngurroi t’i quajë ata si lojtarë skarco “Flamurtarin po ta shohësh nuk ka vazhdimësi, nuk të tremb. Ka momente të mira, ka lojë, krijoi raste. Në fillim sulmonte nga krahët, pastaj ndoshta në pjesën e dytë mund të ketë influencuar rezultati. Pastaj kjo tërheqje është edhe një frikë e brendshme se një humbje e Flamurtarit mund ta fuste me grupet e fundit, jo se është ajo gjendja. Por ajo rënie fizike është tronditja që kanë mos pësonin ndonjë gol, duke luajtur ashtu e mbajnë rezultatin me kujdes.“Partizani krijon volum, është e freskët, punon mirë, por nuk është e egër dhe në sulm nuk është bindëse se ka shënuar pak gola. Nuk shënon, në 14 ndeshje ka 15 gola dhe duhet forcuar me një sulmues, se edhe kur sulmon nga krahët i mungon një bomber.“Për sa i përket lojtarë ve të Tiranës, pjesa më e madhe e tyre nuk janë të denjë për Tiranën. Janë lojtarë skarco . Atë gol që pësoi ndaj Skënderbeut nuk e pëson asnjë skuadër lagjesh”, u shpreh Muça