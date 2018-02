Mungon Asensio, pas depilimit këtë herë e ka me dhëmbët

Shtuar më 24/02/2018, ora 13:31

Zinedine Zidane i ka ftuar plot 19 lojtarë për ndeshjen para shikuesve në Santiago Bernabeu me Alavesin.Cristiano Ronaldo e ka mbaruar pushimin pasi nuk u përndor kundër Leganesit, ku Reali triumfoi me rezultat 3-1. Ndërsa Keylor Navas ka lënë pas dëmtimin dhe është gati, ai do të rimarrë vendin në portën e Madridit pas mungesës në dy ndeshjet e fundit.Por, Marco Asensio nuk është i gatshëm pasi nxjerrjes së dhëmbëve të qumështit dhe s’ka arritur të shërohet me kohë. Kjo është hera e dytë që talenti spanjoll mungon për irritim lëkure pasi depiloi këmbët. /albeu.com/