Mungon në Botëror, Koscielny: Pres medalje nga Franca

Shtuar më 13/07/2018, ora 18:45

Laurent Koscielny ishte një nga mungesat e Francës për Botërorin rus. Mbrojtësi Arsenalit humbi shanset për të luajtur në kupën e Botës për shkak të një dëmtimi.Por me sa duket ka refuzuar edhe ftesën e federatës për të qenë i pranishëm në finale duke parë edhe kontributin që ka dhënë për zbarkimin e “Gjelave” në Rusi.“Nuk besoj se do të shoh djemtë në stadium të dielën. Dëshira është e madhe, por jam duke u riaftësuar nga një dëmtim delikat dhe nuk dua të rrezikoj duke bërë spostime kaq të largëta. Po vijoj fazën riaftësuese dhe nuk dua të ndalem, megjithatë do të jem tifozi i parë i kombëtares, fundja nëse fitojmë, një medalje e meritoj edhe unë”, përfundoi mbrojtësi Arsenalit . /albeu.com/