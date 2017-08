Munier tallet me Piquen: A qëndroi Neymar?

Shtuar më 04/08/2017, ora 15:27

“Ishte thjesht dëshira ime" këto ishin fjalët e Gerdard Piques teksa u pyet për provat që kishte për foton me Neymarin mbi të cilën ai citoi se Neymar do të qëndrojë. Nuk ka asgjë zyrtare për këtë”, tha vetë lojtari pak ditë më vonë. Mbrojtësi i PSG-së, Munier gjeti momentin dhe iu përgjigj duke thënë se ka një lajm shumë të bujshëm dhe ekskluziv për të publikuar disa ditë më vonë. Ditë n e djeshme, Munier ka nxituar t’u kujtojë të gjithëve se kishte lajmin ekskluziv dhe tani po pret vetëm pak për ta publikuar zyrtarisht.Dje, mbrojtësi belg ka shkëmbyer batuta me sajtin zyrtar të klubit të PSG-së, transmeton Panorama. Sigurisht që Munier do të ndihet krenar për këtë gjë, sepse ishte i pari që i sfidoi të gjithë duke lënë të kuptohej që transferimi ishte përgatitur shumë ditë më parë.“Do të presim edhe pak për ta publikuar lajmin”, shkroi dje mbrojtësi , duke thumbuar në mënyrë indirekte Pikenë. "Nuk do të qëndrojë Pike? U largua…" përfundoi lojtari i PSG. /Albeu.com/