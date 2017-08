Murinho dorëzohet: Reali e do Bale, dhe Bale Realin. Nuk ka shans për ne

Shtuar më 09/08/2017, ora 12:50

Jose Mourinho ka pranuar humbjen në ndjekjen e Manchester United ndaj Gareth Bale pas humbjes së UEFA Super Cup të martën në Real Madrid."Është e qartë se klubi e dëshiron atë, menaxheri e dëshiron atë dhe ai dëshiron klubin, kështu që për mua është lojë e humbur, madje para se të fillojë", tha Mourinho për BT Sport. "Është shumë e qartë se të gjithë e dinë se ai do të qëndrojë", përcjell Albeu.com.Portugezi e njoftoi ellsianin pas ndeshjes miqësore se ai do të kishte nënshkruar me të nëse ky i fundit do të kishte kërkuar largimin nga Santiago Bernabeo. Gjë që nuk e ka bërë akoma dhe sot Bale . /albeu.com/