Murinho komenton situatën e rikthimit të Ronaldos në Old Trafford

Shtuar më 16/07/2017, ora 10:19

José Mourinho, pas fitores së Manchester United në një ndeshje miqësore kundër Los Angeles Galaxy, ka thënë se të menduarit në lidhje me nënshkrimin e Cristiano Ronaldo është një humbje kohe."Unë nuk do të humb energji apo kohë duke menduar për lojtarët të cilët janë një mision i pamundur. Ronaldo është lojtari më i rëndësishëm i klubit të tij, një lojtar me një fuqi të madhe ekonomike. Ne nuk mund të gjejmë ndonjë arsye që na çon të mendojmë se ai mund të largohet nga Real Madrid " tha Jose Murinho për spekullimet e disa javëve më parë, kur u tha se Manchester mund të rikthente Ronaldon, përcjell Albeu.com. Murinho gjithashtu tha dy javë më parë se nuk kishte ndërmend të jepte 180 milionë euro për një 32-vjeçar. /albeu.com/