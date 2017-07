Murinho sqaron Bale-in, se pse nuk tentoi ta transferonte në Manchester

Shtuar më 25/07/2017, ora 09:20

Jose Mourinho nuk u përpoq të nënshkruante Gareth Bale, pasi ky i fundit nuk shprehu dëshirën për tu larguar nga Real Trajneri i Manchester United pas ndeshjes miqësore me Real Madrid u përball me Gareth Bape në tynel. Trajneri dhe lojtari u takuan dhe folën. Portugezi i tha uellsianit se do të kishte tentuar për ta transferuar në Old Trafoord po sikur ai të kishte shprehur publikisht dëshirën për tu larguar nga Real Madrid , përcjell Albeu.com.Mourinho i kishte përshëndetur të gjithë lojtarët e Realit në stadiumin Levi, por programi Jugones i LaSexta e kapi atë duke përcjellë mesazhin e tij në një ton të qetë. /albeu.com/