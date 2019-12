Muriqi tregon si ndodhi rikthimi në fushën e lojës

Shtuar më 03/12/2019, ora 23:31

Sulmuesi i Fenerbahces, Vedat Muriqi ndihet mjaft i lumtur për rikthimin e tij në fushat e blerta. Muriqi u rikthye sot për të luajtur nga minuta e parë, ku shënoi dhe asistoi në takimin e Kupës së Turqisë ndaj Instanbulspor. Muriqi pas ndeshjes zbuloi se si ai u rikthye më shpejtë se sa që mjekët e kishin parashikuar.“Nëse do të luaja ndaj Malatya, rreziku im për lëndim do të rritej dhe do të isha jashtë fushave për 8 javë. Nuk ndjeva shumë dhimbje sot, jam më mirë çdo ditë”, tha Vedat Muriqi pas ndeshjes. Mjekët thanë që nuk mund të bënin asgjë për 5 javë. Unë shkova në stërvitje me ekipin në ditë n e 21. Unë u riktheva 14 ditë më herët nga sa ishte planifikuar. Mjeku tha 5 javë. Faleminderit për ta”, vazhdoi Muriqi “Jam i lumtur, nuk luajta shumë, vetëm prisja rastin. Ne planifikuam të luaja 60-65 minuta, por unë prita të shënoj golin”, përfundoi ai.Vlen të theksohet se trajneri i Fenerbahces e largoi Muriqin menjëherë pasi sulmuesi realizoi gol.