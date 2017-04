Mustedanagiç habit: Keidi Bare është më i mirë se Modriç

Shtuar më 22/04/2017, ora 17:45

Kombëtarja e Shqipërisë U17 do të udhëtojë ditën e hënë drejt Qipros për të marrë pjesë në turneun miqësor që do të zhvillohet atje. Ky turne do t’i shërbejë trajnerit Xhemal Mustedanagiç për të seleksionuar lojtarët më të mirë për eliminatoret e kampionatit Europian të vitit 2018 që do të zhvillohen në fund të gushtit.Trajneri Mustedanagiç ka dalë ditën e sotme në një konferencë për mediat, ku ka sqaruar rëndësinë që ka ky turne miqësor për të ardhmen: “Si provë e përgjithshme për ne do të jetë turneu që do të zhvillohet në Kazakistan, pasi pikërisht ai grup do të jetë edhe në paraeliminatoret e Europianit që do të zhvillohen në Kroaci.Grupi ku bëjmë pjesë është shumë i fortë sepse do të kemi përballë Spanjën, Kroacinë dhe Lihteshtejnin. Për të arritur kualifikimin duhet të mundim një nga dy skuadrat pretendente dhe në këtë rast mund të pretendojmë të kalojmë Kroacinë. Kjo do të jetë ndeshje kyç për ne.”Trajneri i Kombëtares U17 bën një krahasim mes Keidi Bares dhe Luka Modriç kur këta kanë qenë në moshë të njejtë: “Unë kam qenë trajner i Luka Modricit në Kroaci kur ai luante me 17-vjecarët dhe këtu në Shqipëri kam stërvitur Keidi Baren. Mund të them se në atë moshë Bare ishte më i mirë se Modric. Fakti që ky futbollist grumbullohet me skuadrën e parë të Atleticos së Madridit është shumë domethënës”. /albeu.com/