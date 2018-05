Myslimanët e Liverpooli shtyjnë agjërim me lejen e myftiut të Egjiptit

Ramazani ishte një aleat më shumë për Realin në kuadër të finales së Champions-it, për faktin se tre futbollistë të Liverpoolit, Sadio Mane, Mohamed Salah dhe Emre Can agjërojnë gjatë muajit të shenjtë të fesë islame.Por, me sa duket Jurgen Klopp e ka zgjidhur përfundimisht problemin me ushqimin e futbollistëve të tij për finalen e 26 majit dhe rrezikun që ata të mos vinin në formë për ndeshjen kundër Myftiu i Madh i Egjiptit u ka dhënë leje sportistëve të kombëtares që ta shtyjnë agjërimin pas Botërorit, duke cituar se Kurani e parashikon një gjë të tillë për personat që janë në kushtet e pamundshmërisë për shkak të sëmundjes apo udhëtimeve. /albeu.com/