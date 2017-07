Nainggolan nënshkruan me gjigantin e Evropës

Shtuar më 27/07/2017, ora 21:09

Radja Nainggolan do të mbetet te Roma Mesfushori belg, ka nënshkruar kontratë të gjatë katër vjeçare me skuadrën nga kryeqyteti italian. Roma në faqen e klubit, ka zyrtarizuar marrëveshjen me Nainggolanin , që kërkohej me ngulm nga Interi. Roma janë të kënaqur që njoftojnë se mesfushori Radja Nainggolan ka nënshkruar kontratë katër vjeçare me klubin”, thuhet në njoftimin e Romës.Kontrata e re e mban Nainggolanin te Roma deri më 30 qershor 2021. /albeu.com/