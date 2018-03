Nainggolan tregon ofertat që ka refuzuar për të qendruar tek Roma

Shtuar më 01/03/2018, ora 17:53

Në çdo merkato, Nainggoln ka qenë i lidhur me një largim të mundshëm nga Roma. Nainggolan para parave dhe trofeve ka vendosur t’i qëndrojë besnik ‘Giallorosëve’.“Unë kam pasur mundësi të shkoj te Chelsea ose në skuadra tjera por nuk e kam bërë këtë”.“Të shkoj në një skuadër të re në një kulturë tjetër në moshën 28 ose 29 vjeçare kjo gjë nuk më pëlqen ”, ka thënë Nainggolan “Në Romë jam i lumtur dhe ndihem mirë. Më pëlqen të qëndroj këtu edhe për shumë vite”.“Nuk motivohem nga paraja pasi nëse do të ishte kështu do të ndryshoja klubin disa herë dhe do të fitoja edhe më shumë”, ka thënë Nainggolan ./albeu.com/