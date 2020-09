Napoli presion Hysajt, rinovim i kontratës ose largim në këtë merkato

Shtuar më 03/09/2020, ora 16:13

Elseid Hysaj vazhdon ta ketë në ajër të ardhmen e tij. Mbrojtësi shkodran ka edhe një vit kontratë, mirëpo tashmë është vendosur para një ultimatumi nga e klubit. Të rinovojë kontratën ose të largohet në këtë merkato vere, pasi klubi kërkon të mos e humbasë me parametër zero.Këtë sezon Hysaj nuk e nisi mirë nën urdhrat e trajnerit Karlo Ançeloti ku humbi pozicionin e titullarit, megjithatë me ardhjen në kryetë Xhenaro Gatuzoz, situatat ndryshuan dhe shkodrani nisi të rifitonte rëndësinë e tij në formacion.Mbetet për t’u parë tashmë nëse mbrojtësi i kombëtares do të preferoj të vazhdoj punën me Gatuzon, apo do të shoh për të vazhduar karrierën diku tjetër.