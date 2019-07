Napoli shkatërron Liverpoolin në miqësore, Hysaj e nis nga stoli (VIDEO)

Shtuar më 28/07/2019, ora 20:35

Napoli fitoi me rezultatin e pastër 3-0 miqësoren e sotme përballë Liverpoolit, të zhvilluar në Edinburg të Skocisë.Ekipi i Ancelottit, që e niste me Hysajn në stol, vendosi diktatin që në pjesën e parë përballë kampionëve të Europës.Goli i parë u shënua nga Lorenco Insigne , në minutën e 17-të, ku pas një aksioni tërësisht personal, lëshoi një të djathtë nga jashtë zone, dhe mposhti portierin Mignole.Në të 29-tën, ishte radha e Arkadius Milik, që të dyfishonte. Pas një gabimi të lojtarëve anglez, përfitoi Insigne që mori topin, dhe shërbeu saktë, me polakun që nuk gaboi para portës.Në pjesën e dytë, trajnerët nisën të kryejnë disa zëvendësime në fushë, ndërkohë që goli i tretë dhe i fundit i sfidës, u shënua në minutën e 52-të nga Junes, i cili shënoi pas një topi të kthyer nga goditja e Insignes.