Ndalen përsëri Liverpooli dhe Arsenali

Shtuar më 13/12/2017, ora 23:01

Liverpool ka barazuar pa gola me WBA në "Anfield Road", poashtu edhe Arsenali në transfertë me West Hamin në "London Stadium"Skuadra e Liverpoolit ka barazuar për të dytën herë radhazi në Premier League, kësaj radhe me WBA me rezultat pa gola 0-0.Vendësit dominuan lojën nga fillimi e deri në fund, por nuk arritën të shënoni golin e tri pikë ve.Pas kësaj ndeshje Liverpool bie në vendin e pestë më 31 pikë, 18 më pak se sa Manchester City në vendin e parë.Në Barazim ka përfunduar edhe ndeshja tjetër ndërmjet West Hamit dhe Arsenalit 0-0.Pas këtij barazmi, Arsenal renditet në vendin e shtatë më 30 pikë, 19 më pak se City në vendin e parë dhe një më pak se sa Tottenham në vendin e katërt. /albeu.com/