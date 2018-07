Nderohet Fadil Vokrri, stadiumi i Prishtinës merr emrin e tij (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/07/2018, ora 19:30

Një muaj e gjysmë më parë Kosova mori lajmin e hidhur të ndrajes nga jeta të presidentit të Federatës Kosovare të Futbollit, Fadil Vokrrit. Vokrri nuk do të kujtohet thjesht si njeriu që punoi fort për ti mundësuar Kosovës pjesëmarrje në kompeticionet e FIFA-s dhe UEFA-s, por edhe si një legjendë e futbollit kosovar.Në nderim të legjendës stadiumi i Prishtinës do të marrë emrin Fadil Vokrri ”. Vendimi është marrë nga drejtuesit e rinj të federatës me një unanimitet të plotë. /albeu.com/