Ndeshja e rradhës, Joshua zgjedh stadiumin e Tottenhamit

Shtuar më 09/12/2019, ora 10:36

Anthony Joshua pritet ta zhvillojë meçin e radhës në atdheun e vet, në stadiumin e ri të Tottenhamit , në muajin maj. Joshua u bë dy herë kampion bote në kategorinë e rëndë duke e fituar rimeçin me Andy Ruizin të shtunën mbrëma, por do t’i duhet t’i mbrojë menjëherë titujt, në WBO kundër Oleksandr Usyk dhe në IBF kundër Pulev , të cilët janë sfidues mandatar të tij.Meçi i radhës i Joshuas do të jetë kundër sfiduesit mandatar për IBF, Kubrat Pulev , dhe promotori i britanikut, Eddie Hearn , i ka nisur bisedimet me Spurs për organizimin e këtij meçi në Londër. Hearn thotë se stadiumi i Tottenhamit me 60 mijë ulëse do të ishte ideal për meçin mes Joshuas dhe Pulev "Tottenham Hotspur është stadium shumë i mirë për meçin në Britani të Madhe dhe jemi duke e shikuar mundësinë ta organizojmë këtu", tha Hearn