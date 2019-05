Ndodh në Argjentinë, trajneri godet me shuplakë stafin e tij (VIDEO)

Shtuar më 24/05/2019, ora 16:13

Kemi parë plot raste ku shpesh trajneri e humbet toruan dhe i vërsulet arbitrit, por edhe kur kapet me asistentët e tij ose më keq akoma, stafin mjekësor, mes tyre fizioterapistin Rasti vjen nga Argjentina, ku trajneri i Tolimas, ekip kolumbian , ka goditur me shuplakë fizioterapistin e ekipit, teksa ky i fundit nuk e ka pritur dhe ka reaguar... Tolima po luante me Argentinos Juniors.