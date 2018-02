Ndryshon orari në Champions League dhe në Europa League (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/02/2018, ora 17:15

UEFA ka njoftuar se ka ndryshuar orarin për ndeshjet e UEFA Champions League për sezonin 2018/19Ndryshimet e shumta që ka bërë UEFA për sezonin e ardhshëm të Champions League ka prekur edhe orarin e ndeshjeve.Deri këtë sezon të gjitha ndeshjet në Champions League janë zhvilluar nga ora 20:45, përveç atyre që zhvilloheshin në vende të ftohta.Nga sezoni i ardhshëm do të kemi dy orare të reja dhe mundësia do të jetë më e madhe për të parë më shumë ndeshje.Disa ndeshje do të zhvillohen nga ora 18:55 dhe të tjerat nga ora 21:00.Ky orar vlen për ndeshjet në UEFA Champions League dhe në Europa League . /albeu.com/